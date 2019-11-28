Стали известны самые популярные станции МЦД

Департамент транспорта Москвы определил топ-5 станций МЦД отправлений и прибытия, которые пассажиры нового наземного метро чаще всего используют.

Чаще всего свой путь пассажиры начинали с конечных станций первого диаметра — «Одинцово» и «Лобня», а также второго диаметра — «Нахабино», «Подольск» и «Пенягино».

В пятерку самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой путь, вошли «Подольск», «Одинцово», «Савеловский вокзал», «Нахабино» и «Белорусский вокзал».

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, на которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы ЦППК. По остальным направлениям Московской железной дороги никаких изменений нет.