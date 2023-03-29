Подмосковье 29 марта 2023, 10:55 Стали известны самые популярные катки и лыжные трассы Подмосковья за прошедшую зиму Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о популярных катках и лыжных трассах министерство благоустройства

Читать 360tv в

Более 900 тысяч посещений катков и лыжных трасс в парках и лесопарках Подмосковья зафиксировали этой зимой. Самые популярные локации для активного отдыха назвали в Министерстве благоустройства.

«Подводя итоги зимнего сезона, можно сказать, что он прошел успешно. Посещаемость катков и лыжней в наших парках была высокой, а это говорит о востребованности благоустройства территорий», — отметил министр благоустройств Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

Катки посетили свыше 500 тысяч раз, лыжни — свыше 400 тысяч. При этом для катания на коньках самым популярным оказался лед в сквере «Юбилейный» в Химках (70,5 тысячи посещений), возле ДК «Яуза» в Мытищах (51 тысяча) и в парке «Елочки» в Домодедове (50,8 тысячи посещений). На лыжах чаще всего ездили в парках Лазутиной (178,2 тысячи посещений) и Мещерском (51,6 тысячи) в Одинцове, а также в Видновском лесопарке в Ленинском округе (31 тысяча посещений).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».