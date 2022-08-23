Стали известны претенденты на главный трофей турнира «Кубок Игоря Акинфеева» в Подмосковье

В Подмосковье, на стадионе имени Сыроежкина в Бронницах начался традиционный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева». Всего в соревнованиях принимают участие 16 команд из разных регионов России и из Белоруссии. Первый день состязаний прошел 22 августа. В этот день прошли 16 первых матчей в четырех группах. Полуфинальные и финальные матчи пройдут 23 августа.

По итогам первого дня соревнований определились четыре команды, которые будут бороться за главный трофей турнира. ФК «Динамо» (Минск) сыграет с казанским «Рубином», а ФК «Ростов» выйдет на поле против московского клуба «Чертаново».

Главный трофей турнира победители получат из рук шестикратного чемпиона России, шестикратного обладателя Кубка России, семикратного обладателя Суперкубка России, обладателя кубка УЕФА, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева.

Важно отметить, что именно в этом году в рамках Кубка впервые пройдут соревнования по киперболу. Это новая спортивная дисциплина, цель которой — сделать футбол максимально зрелищным, интенсивным, повысить роль вратаря. Кроме того, в этом году в Бронницах в первый раз состоятся соревнования среди вратарей — кипербаттл.

Идея проведения «Кубка Игоря Акинфеева» принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Первый турнир состоялся еще в 2018 году, тогда в нем принимали участие только футбольные клубы из Подмосковья. Позже география значительно расширилась.