Стали известны победители акции «Письма о Лете в Подмосковье»

В Московской области подвели итоги акции «Письма о Лете в Подмосковье». Победителями стали восемь жителей из разных городских округов региона.

Акция проходила со 2 июля по 31 августа. В ней приняли участие шесть городов Подмосковья — Клин, Зарайск, Волоколамск, Красногорск, Королев и Чехов, где расположены известные достопримечательности области. Среди них Зарайский кремль, Троицкий собор, Театральный музей в Зарайске — филиал Бахрушинского музея, Волоколамский кремль, усадьбы Знаменское-Губайлово и Лопасня-Зачатьевское.

Организаторами акции стали комитет по туризму Московской области и «Почта России». За время ее проведения жители и гости подмосковных городов получили в подарок и бесплатно отправили родным и близким шесть тысяч ярких почтовых открыток лимитированной серии под общим названием «Лето в Подмосковье». Почтовые отправления были совершены в 80 городов России и 30 стран мира.

«Для каждого города была изготовлена своя собственная открытка с уникальным дизайном, выпущенная ограниченным тиражом. И туристы ехали за ними, путешествовали, общались, переписывались. У людей была дополнительная мотивация приехать в Подмосковье и, что важно, они делились именно туристическими впечатлениями и эмоциями», — рассказал и. о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

В рамках акции также был проведен конкурс в Instagram с розыгрышем трех туристических уик-эндов на двоих в Подмосковье и яркого подмосковного мерча. Партнерами конкурса выступили: отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» и центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».