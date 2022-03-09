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    09 марта 2022, 16:12

    Стали известны основные меры поддержки для бизнеса Подмосковья

    Министр Зиновьева перечислила основные меры поддержки для бизнеса Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Подмосковные власти приняли антикризисные меры поддержки для бизнеса на фоне санкций. В их числе кредитные каникулы до шести месяцев, уменьшение штрафа для малых и средних предприятий. Об этом сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Стали известны основные меры поддержки для бизнеса Подмосковья

    «В первом пакете антикризисных мер поддержки принято восемь мер для бизнеса», — заявил она во время заседания регионального правительства.

    Первый пункт — мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году.

    «У нас это 380 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которые распространится этот мораторий, — отметила министр.

    Также вводятся кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

    «Мы понимаем, что сейчас очень серьезная кредитная нагрузка, в том числе на малый и средний бизнес. Со следующей недели начнут работать программы в банках. Можно будет получить отсрочки на срок до шести месяцев, если предприниматель получал кредит до 1 марта и у него фиксируется ухудшение финансового состояние. Например, падение выручки на 30%», — рассказала Зиновьева.

    По ее словам, будет возобновлена рабочую группу по работе с банками. Среди мер — и банкротство.

    Принято такое изменение — право не снижать акционерным обществам, большим компаниям уставный капитал в случае, если снижается величина чистых активов. Чтобы в этой тяжелой ситуации с ценами и закупками не спровоцировать излишние финансовые риски для этих предприятий

    Екатерина Зиновьева

    министр инвестиций Подмосковья.

    Также в административный кодекс будут внесены изменения о правонарушениях. Вместо штрафа будут выносить предупреждение. Также уменьшится штраф для малых и средних предприятий.

    «Сейчас для компаний, которые являются обществами с ограниченной ответственностью, штрафы будут равны штрафам, применяемых к ИП, или будут составлять не более половины штрафа для юрлиц. Например, штраф за утерю документов для ИП — 10 тысяч рублей, а для предприятий — 500 тысяч. Вот это будет уменьшено до уровня ИП», — сообщила Зиновьева.

    Кроме того, не будет двойной ответственности за одно и то же нарушение и юридическому, и должностному лицу, будет действовать принцип «одна проверка — один штраф».

    Среди мер поддержки также — перенос на год каждого этапа маркировки, полномочия вносить изменения в сроки уплаты наших местных налогов.

    «Также мы возобновили работу нашей горячей линии 0150 для предпринимателей — она сейчас работает в режиме 24/7, то есть круглосуточно. Мы вывели дополнительных операторов», — добавила глава ведомства.

    Губернатор Андрей Воробьев одобрил возможность людям звонить на горячую линию.

    И вы обратили внимание, что правительство России особый акцент делает на поддержке импортозамещения. Именно эти проекты стоят в приоритете. Я прошу вас ответить на сложный, но самый главный вопрос — как получить кредит в банке малому, среднему и крупному бизнесу

    Андрей Воробьев

    губернатор Московской области.

    По его словам, этот вопрос требует изучения, консультации. Губернатор подчеркнул, что это тема сейчас самая острая.

    «Поэтому давайте я тоже с вами буду участвовать, чтобы внести ясность, — сказал он.

    Воробьев добавил, что у него на столе уже лежат десятки обращений, все они касаются сложностей в кредитовании, перекредитовании. Данный вопрос губернатор назвал очень чувствительным.