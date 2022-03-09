Стали известны основные меры поддержки для бизнеса Подмосковья

Подмосковные власти приняли антикризисные меры поддержки для бизнеса на фоне санкций. В их числе кредитные каникулы до шести месяцев, уменьшение штрафа для малых и средних предприятий. Об этом сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В первом пакете антикризисных мер поддержки принято восемь мер для бизнеса», — заявил она во время заседания регионального правительства.

Первый пункт — мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году.

«У нас это 380 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которые распространится этот мораторий, — отметила министр.

Также вводятся кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

«Мы понимаем, что сейчас очень серьезная кредитная нагрузка, в том числе на малый и средний бизнес. Со следующей недели начнут работать программы в банках. Можно будет получить отсрочки на срок до шести месяцев, если предприниматель получал кредит до 1 марта и у него фиксируется ухудшение финансового состояние. Например, падение выручки на 30%», — рассказала Зиновьева.

По ее словам, будет возобновлена рабочую группу по работе с банками. Среди мер — и банкротство.

Принято такое изменение — право не снижать акционерным обществам, большим компаниям уставный капитал в случае, если снижается величина чистых активов. Чтобы в этой тяжелой ситуации с ценами и закупками не спровоцировать излишние финансовые риски для этих предприятий Екатерина Зиновьева министр инвестиций Подмосковья.

Также в административный кодекс будут внесены изменения о правонарушениях. Вместо штрафа будут выносить предупреждение. Также уменьшится штраф для малых и средних предприятий.

«Сейчас для компаний, которые являются обществами с ограниченной ответственностью, штрафы будут равны штрафам, применяемых к ИП, или будут составлять не более половины штрафа для юрлиц. Например, штраф за утерю документов для ИП — 10 тысяч рублей, а для предприятий — 500 тысяч. Вот это будет уменьшено до уровня ИП», — сообщила Зиновьева.

Кроме того, не будет двойной ответственности за одно и то же нарушение и юридическому, и должностному лицу, будет действовать принцип «одна проверка — один штраф».

Среди мер поддержки также — перенос на год каждого этапа маркировки, полномочия вносить изменения в сроки уплаты наших местных налогов.

«Также мы возобновили работу нашей горячей линии 0150 для предпринимателей — она сейчас работает в режиме 24/7, то есть круглосуточно. Мы вывели дополнительных операторов», — добавила глава ведомства.

Губернатор Андрей Воробьев одобрил возможность людям звонить на горячую линию.

И вы обратили внимание, что правительство России особый акцент делает на поддержке импортозамещения. Именно эти проекты стоят в приоритете. Я прошу вас ответить на сложный, но самый главный вопрос — как получить кредит в банке малому, среднему и крупному бизнесу Андрей Воробьев губернатор Московской области.

По его словам, этот вопрос требует изучения, консультации. Губернатор подчеркнул, что это тема сейчас самая острая.

«Поэтому давайте я тоже с вами буду участвовать, чтобы внести ясность, — сказал он.

Воробьев добавил, что у него на столе уже лежат десятки обращений, все они касаются сложностей в кредитовании, перекредитовании. Данный вопрос губернатор назвал очень чувствительным.