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    13 июля 2022, 16:05

    Стали известны лучшие лесничества Подмосковья

    Анастасия Борискова

    Итоги конкурса «Лучшее участковое лесничество» по результатам работы первой половины 2022 года подвели в Московской области.

    Стали известны лучшие лесничества Подмосковья

    «Чернореченское участковое лесничество Луховицкого филиала стало лучшим по итогам работы за первую половину этого года. Решение принималось коллегиально, по сумме баллов оценивались основные направления по охране, защите и воспроизводству лесов, а также контрольно-надзорная деятельность», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

    В Бородинском лесничестве провели выездное совещание, на котором подвели итоги полугодия и провели награждение лучших лесничеств.

    «Это мощный стимул для филиалов. Мы отмечаем высокий профессионализм и результативность работы на местах. Но помимо основной деятельности, есть внеурочная — работа со школьными лесничествами, благоустройство родников, создание лавочек-навигаторов и много другое, что тоже заслуживает особого внимания», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

    Четвертый год подряд соревнование проводится среди 19 филиалов ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области. Жюри в этом году возглавил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

    «Мы должны сохранять сложившиеся традиции. Уверен, что соревнование между коллегами поддерживает здоровую конкуренцию и дает импульс к развитию, а также влияет на проявление творческого потенциала сотрудников, от которых зависит благосостояние и приумножение подмосковных лесов», — подчеркнул генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

    В тройку лидеров вошли:

    1 место — Чернореченское участковое лесничество, Луховицкий филиал, старший участковый лесничий Артем Павлов;

    2 место — Туголесское участковое лесничество, Шатурский филиал, старший участковый лесничий Евгений Дунин;

    3 место — Танинское участковое лесничество, Талдомский филиал, старший участковый лесничий Алексей Андреев.

    Дополнительно комиссия отметила еще два филиала:

    4 место — Ольговское участковое лесничество, Дмитровский филиал;

    5 место — Симбуховское участковое лесничество, Наро-Фоминский филиал.

    В лесах Подмосковья открыли сезон черники. Первый урожай полезных ягод собрали в минувшие выходные. Кусты можно найти в сосняках и ельниках, на влажных участках и вблизи болот.