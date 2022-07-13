Стали известны лучшие лесничества Подмосковья

Итоги конкурса «Лучшее участковое лесничество» по результатам работы первой половины 2022 года подвели в Московской области.

«Чернореченское участковое лесничество Луховицкого филиала стало лучшим по итогам работы за первую половину этого года. Решение принималось коллегиально, по сумме баллов оценивались основные направления по охране, защите и воспроизводству лесов, а также контрольно-надзорная деятельность», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В Бородинском лесничестве провели выездное совещание, на котором подвели итоги полугодия и провели награждение лучших лесничеств.

«Это мощный стимул для филиалов. Мы отмечаем высокий профессионализм и результативность работы на местах. Но помимо основной деятельности, есть внеурочная — работа со школьными лесничествами, благоустройство родников, создание лавочек-навигаторов и много другое, что тоже заслуживает особого внимания», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Четвертый год подряд соревнование проводится среди 19 филиалов ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области. Жюри в этом году возглавил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

«Мы должны сохранять сложившиеся традиции. Уверен, что соревнование между коллегами поддерживает здоровую конкуренцию и дает импульс к развитию, а также влияет на проявление творческого потенциала сотрудников, от которых зависит благосостояние и приумножение подмосковных лесов», — подчеркнул генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

В тройку лидеров вошли:

1 место — Чернореченское участковое лесничество, Луховицкий филиал, старший участковый лесничий Артем Павлов;

2 место — Туголесское участковое лесничество, Шатурский филиал, старший участковый лесничий Евгений Дунин;

3 место — Танинское участковое лесничество, Талдомский филиал, старший участковый лесничий Алексей Андреев.

Дополнительно комиссия отметила еще два филиала:

4 место — Ольговское участковое лесничество, Дмитровский филиал;

5 место — Симбуховское участковое лесничество, Наро-Фоминский филиал.

В лесах Подмосковья открыли сезон черники. Первый урожай полезных ягод собрали в минувшие выходные. Кусты можно найти в сосняках и ельниках, на влажных участках и вблизи болот.