Стали известны лидеры праймериз «Единой России» в Подмосковье

В Московской области подвели итоги предварительного голосования за кандидатов на выборах в Госдуму и Мособлдуму от «Единой России». Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии.

Согласно данным регионального оргкомитета, в предварительном голосовании приняли участие 715 333 человека. Из них 237 468 проголосовали в электронной форме и 477 865 явились на участки.

Праймериз «Единой России» в Подмосковье выиграл Вячеслав Фетисов. Известный спортсмен и депутат Госдумы набрал 666 594 голоса. Также в числе лидеров оказались главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова (621 138 голосов), зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Терентьев (588 095), глава наблюдательного совета компании «Юг-Нефтепродукт» Бекхан Агаев (559 765), глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская (518 763), депутат Отари Аршба (489 008), зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко (460 084), глава комитета Мособлдумы по экологии Алла Полякова (432 758), зампред комитета ГД по охране окружающей среды Елена Серова (395 945), член комитета ГД по транспорту Максим Сураев (367 722). Поддержку избирателей за включение в региональную группу списка на выборах в Госдуму также получили Екатерина Артемова, Александр Толмачев, Ильнур Сафин и Егор Балакшин.

В одномандатных округах лидерами праймериз стали Вячеслав Фомичев, Ирина Роднина, Никита Чаплин, Сергей Колунов, Роман Терюшков, Денис Майданов, Геннадий Панин, Вячеслав Фетисов, Сергей Пахомов, Александр Коган и Александр Толмачев.

Лидер подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что на праймериз победили как действующие депутаты, работавшие на этой территории, так и кандидаты, которые активно проводили встречи с жителями.

Кандидатов, которые будут выдвигаться на выборах в Мособлдуму, окончательно определит региональная конференция. Кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму определят на съезде партии, который состоится в Москве 19 июня.