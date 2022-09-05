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05 сентября 2022, 13:59

Популярность студенческих стажировок в госслужбах выросла в Подмосковье

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В Подмоссковье с каждым годом растет популярность студенческих стажировок на госслужбе. За пять лет существования программы на нее было подано больше 1,8 тысячи заявок, 67 человек успешно трудоустроились в государственные органы Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области принимает активное участие в развитии программы «Стажировка в органах государственной власти Московской области». Он предоставляет квалифицированных наставников, которые курируют прохождение этой программы. Три стажера комитета заняли призовые места в итоговом конкурсе стажировки «Я и государственная служба».

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В Комитете по конкурентной политике Подмосковья принцип построен так: на протяжении месяца стажерам нужно познакомиться с процедурой работы в госсекторе, углубиться в процессы, освоить и применить полученные навыки. Вместе с наставником им предстоит разработать условия для развития цифровых инноваций.

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В программе могут принять участие студенты российских вузов, она проводится еще с 2018 года. Ее главная цель — улучшить кадровый потенциал в Подмосковье и привлечь как можно больше талантливых специалистов на государственную службу.

Конкурс «Я и государственная служба» проводится по итогам трехмесячной стажировки, стажерам предстоит предоставить свои итоговые отчеты. В этом году в последнем потоке, который закончился 31 августа, приняли участие 23 стажера. Популярность такой стажировки возрастает с каждым новым потоком.

Сейчас проходит конкурс на следующий поток стажировки, которая запланирована с февраля по апрель 2023 года.

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