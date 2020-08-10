Стали известны даты плановых отключений электричества в Подмосковье в августе

«Плановые профилактические и ремонтные работы на электросетях необходимы для приведения в надлежащее состояние линий электропередач и модернизации электрооборудования. Они проводятся с целью обеспечения надежного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

График плановых отключений электроэнергии опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Московской области вместе с интерактивной картой плановых отключений горячей воды. Чтобы посмотреть даты отключений в своем населенном пункте, пользователю достаточно кликнуть на синий баннер на главной странице сайта министерства.

Также напоминаем, что в случае отключения электроэнергии следует обращаться в ЕДДС муниципалитетов. Данные службы созданы специально для получения информации об аварийных ситуациях на территории Подмосковья и оперативного реагирования. Также жители могут обратиться по номерам единого контактного центра «Россети Московский регион»: 8-800-700-40-70, а также контактного центра «Мособлэнерго»: 8-495-99-500-99.