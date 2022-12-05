Подмосковье 05 декабря 2022, 12:09 Стал известен самый востребованный у школьников и студентов автобусный маршрут Подмосковья

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Учащиеся из Подмосковья совершили более 6,5 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» с 1 сентября. Самым востребованным стал маршрут, который обслуживает филиал компании в Королеве.

Более 85 тысяч раз школьники и студенты проехали по маршруту № 22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)». Это самый популярный ученический маршрут Подмосковья с 1 сентября 2022 года.

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На втором месте рейтинга находится маршрут № 344с «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро „Ховрино“)», который обслуживает МАП № 9 в Долгопрудном. Здесь зафиксировано 83 тысячи поездок. Замыкает тройку самых востребованных маршрут № 5 «Фабрика — вокзал» от МАП № 7 в Истре — 70 тысяч поездок.

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Карта «Стрелка» дает право школьникам и студентам ездить по специальным льготным тарифам. Родителям остается лишь следить, чтобы на балансе ребенка всегда были средства для оплаты проезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 200 новых автобусов выйдет на маршруты к концу года.

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