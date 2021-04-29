facebook_pixel
    29 апреля 2021, 13:14

    Стал известен график работы поликлиник Подмосковья на майских праздниках

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные поликлиники, лечащие взрослых, будут работать 4, 5, 6, 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 08:00 до 16:00. Детскую амбулаторную помощь будут оказывать в те же дни, но с небольшими изменениями по времени.

    Стал известен график работы поликлиник Подмосковья на майских праздниках

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она рассказала, что во всех медицинских центрах, оказывающих амбулаторную помощь детям, прием будут вести 4, 5, 6 и 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 09:00 до 15:00.

    Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно — с 8:00 до 23:00.

    Прививки от коронавируса

    При этом пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут работать с 1 по 10 мая. Посетить их можно будет в каждом городском округе Подмосковья.

    Мы понимаем, что многие жители Подмосковья планируют провести эти праздники за городом. Вместе с тем наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится

    Светлана Стригункова.

    Записаться на прием к специалисту можно будет через портал госуслуг, в самой поликлинике или по номеру 8 (800) 550-50-30.