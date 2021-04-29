Стал известен график работы поликлиник Подмосковья на майских праздниках

Подмосковные поликлиники, лечащие взрослых, будут работать 4, 5, 6, 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 08:00 до 16:00. Детскую амбулаторную помощь будут оказывать в те же дни, но с небольшими изменениями по времени.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она рассказала, что во всех медицинских центрах, оказывающих амбулаторную помощь детям, прием будут вести 4, 5, 6 и 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 09:00 до 15:00.

Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно — с 8:00 до 23:00.

Прививки от коронавируса

При этом пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут работать с 1 по 10 мая. Посетить их можно будет в каждом городском округе Подмосковья.

Мы понимаем, что многие жители Подмосковья планируют провести эти праздники за городом. Вместе с тем наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится Светлана Стригункова.

Записаться на прием к специалисту можно будет через портал госуслуг, в самой поликлинике или по номеру 8 (800) 550-50-30.