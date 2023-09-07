Подмосковье 07 сентября 2023, 13:07 Стадионы обустроят в 8 округах Подмосковья к концу года

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До конца 2023 года в Московской области оборудуют 12 плоскостных спортивных сооружений, в том числе восемь стадионов, две хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Работы выполнят в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

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В Домодедове на улице Авенариуса в микрорайоне Белые столбы и на улице Калинина в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа оборудуют универсальные спортплощадки. В Подольске уже появилась многофункциональная хоккейная площадка на стадионе «Весна» в микрорайоне Климовск. Такой же объект построят в Лобне на улице Чехова.

«Стадионы будут оборудованы в восьми городских округах: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21), Луховицы (улица Островского), Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23), Лобня (стадион „Труд“), Домодедово (деревня Гальчино), Подольск (микрорайон Климовск, стадион „Весна“), Солнечногорск (квартал комплексной застройки Тимоново) и Волоколамский (стадион „Текстильщик“)», — уточнили в ведомстве.

Универсальные площадки имеют размер 20 на 38 метров, на них можно тренироваться, играть в мини-футбол, гандбол или баскетбол. На хоккейной площадке летом можно играть в волейбол, мини-футбол и большой теннис, а зимой использовать по назначению. Площадь объекта обычно около 1,5 тысяч квадратных метров.

На стадионе есть поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки, трибуны, раздевалки и площадки для сдачи ГТО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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