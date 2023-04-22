22 апреля 2023, 17:36
Стадиону университета из Мытищ дали название «Просвет»
Стадион Госуниверситета просвещения в Мытищах назвали «Просветом»
Стадиону Перловского корпуса Государственного университета просвещения в Мытищах дали название «Просвет». В день Всероссийского субботника 22 апреля ректор образовательного учреждения Ирина Кокоева вместе с активистами высадила 14 туй — по числу факультетов организации.
В честь нового наименования стадиона на его территории провели флешмоб «Живи весной», его участниками стали 200 студентов вуза.
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Для них стадион в Перловском корпусе университета — важная часть жизни. Комплекс включает в себя 250-метровую беговую дорожку, футбольное поле с искусственным газоном, теннисный корт, баскетбольную площадку, хоккейную коробку и место для игры в пляжный волейбол.
Студенты проводят время не только на лекциях в аудиториях, но и принимают активное участие в спортивной жизни вуза. На стадионе часто проводят региональные олимпиады по физкультуре, эстафеты, зарницы и другие мероприятия.
В день проведения Всероссийского субботника, 22 апреля, на «Просвете» состоялась Открытая олимпиада школьников по физкультуре. Представители вуза напомнили, что будущие студенты получат пять дополнительных баллов при поступлении в Университет просвещения в случае успешного выступления на соревнованиях.
Ранее в вузе состоялся второй тур школьной олимпиады по химии. Задачи решали 82 ученика седьмых и восьмых классов, уточнили в Минобразования Подмосковья.
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