Эксклюзив 22 апреля 2023, 17:36 Стадиону университета из Мытищ дали название «Просвет» Стадион Госуниверситета просвещения в Мытищах назвали «Просветом» пресс-служба Госуниверситета просвещения

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Стадиону Перловского корпуса Государственного университета просвещения в Мытищах дали название «Просвет». В день Всероссийского субботника 22 апреля ректор образовательного учреждения Ирина Кокоева вместе с активистами высадила 14 туй — по числу факультетов организации.

В честь нового наименования стадиона на его территории провели флешмоб «Живи весной», его участниками стали 200 студентов вуза.

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Для них стадион в Перловском корпусе университета — важная часть жизни. Комплекс включает в себя 250-метровую беговую дорожку, футбольное поле с искусственным газоном, теннисный корт, баскетбольную площадку, хоккейную коробку и место для игры в пляжный волейбол.

пресс-служба Госуниверситета просвещения пресс-служба Госуниверситета просвещения пресс-служба Госуниверситета просвещения пресс-служба Госуниверситета просвещения

Студенты проводят время не только на лекциях в аудиториях, но и принимают активное участие в спортивной жизни вуза. На стадионе часто проводят региональные олимпиады по физкультуре, эстафеты, зарницы и другие мероприятия.

В день проведения Всероссийского субботника, 22 апреля, на «Просвете» состоялась Открытая олимпиада школьников по физкультуре. Представители вуза напомнили, что будущие студенты получат пять дополнительных баллов при поступлении в Университет просвещения в случае успешного выступления на соревнованиях.

Ранее в вузе состоялся второй тур школьной олимпиады по химии. Задачи решали 82 ученика седьмых и восьмых классов, уточнили в Минобразования Подмосковья.