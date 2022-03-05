Современный ФОК и подогреваемое поле появятся на месте стадиона «Труд» в Балашихе

Современный ФОК и подогреваемое поле начали строить для жителей Балашихи. Новые спортивные объекты появятся на месте устаревшего стадиона «Труд».

Площадь нового ФОКа составил 2,5 тысячи квадратных метров. С просьбами о его постройке обращались жители центральной Балашихи, когда еще реконструировали «Метеор». Сейчас стройка набирает обороты. Ход работ оценили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

«Современный стадион, отвечающий всем требованиям. Это, кстати, один из четырех объектов Московской области, который в этом году такого объема. 430 миллионов рублей запланированы. Такие объекты в Жуковском, Красногорске будут реализованы, здесь в Балашихе», — сообщил Брынцалов.

Возводят ФОК за счет регионального и муниципального бюджетов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«На объекте находится 32 человека и пять единиц техники. Сейчас ведутся работы по устройству монолитных конструкций техподполья, силового поля и наружных инженерных сетей», — уточнил руководитель проекта по реконструкции стадиона «Труд» Антон Богатырев.

Помимо современных решений, изюминка проекта — большое подогреваемое поле. Им можно будет пользоваться круглый год. К его обустройству приступят в мае. Саму реконструкцию стадиона «Труд» начали в ноябре прошлого года.