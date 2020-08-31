Трибуны, новое покрытие и беговые дорожки. Стадион «Знамя» в Ногинске открыли после ремонта

В Ногинске обновили футбольный стадион «Знамя». Работы по реконструкции длились год. Теперь команда округа будет тренироваться на новом покрытии, а на игры сможет прийти больше зрителей.

Главный клуб Ногинска теперь может вернуться на старейшую спортивную арену в Глуховском парке. Стадион «Знамя» полностью готов. Первым поле оценил глава Богородского округа Игорь Сухин.

«Фактически 30 лет здесь не было футбола, трибуны находились в аварийном состоянии, стадион тоже, и мы в своем бюджете еще долгие годы не нашли бы 300 миллионов рублей. Ребятам надо сыграться, зашли в профессиональную лигу, нужно удержаться и идти вперед», — сказал Игорь Сухин.

Со стадионом «Знамя» связана история основания одноименного футбольного клуба. В 1911 году в Богородске (так тогда назывался Ногинск) начали строить футбольное поле и создали первую в уезде команду Глуховской мануфактуры. С этого времени началась история ногинского футбола.

С нового стадиона возобновится жизнь команды. Местные верят, что спортсмены хорошо себя покажут. А смотреть на игру команды теперь сможет 2,5 тысячи человек — вместимость стадиона увеличили. Здесь заменили зрительские трибуны, над ними построили защитный навес.

Новую жизнь получило и футбольное поле — появились беговые дорожки со специальным покрытием, зона для прыжков в длину. Не забыли благоустроить и территорию спортивного комплекса. Рабочие установили шумозащитные экраны, мачты освещения и информационное табло, учли потребности маломобильных людей.