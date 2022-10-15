Стадион «Здоровье» реконструируют в Котельниках | 360°

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Стадион «Здоровье» реконструируют в Котельниках

Футбольный стадион «Здоровье» реконструируют в Кузьминском лесопарке в Котельниках

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В рамках проекта благоустройства Кузьминского лесопарка начались работы по реконструкции стадиона «Здоровье» в Котельниках. В настоящее время тяжелая техника готовит основание под футбольное поле.

Ход выполнения работ проверили депутат Государственной думы Роман Терюшков и глава округа Сергей Жигалкин.

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Первый этап работ завершится в декабре этого года. Поле построят  с искусственным покрытием, а значит, уже сейчас строителям необходимо подготовить котлован, сделать дренажную систему и оборудовать колодцы.

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Площадь футбольного поля составит более 4000 квадратных метров, также на стадионе установят трибуны и оборудуют раздевалки. Спортивный объект выполнят в стиле «ЭКО», что бы он гармонично вписался в лесопарк. Рядом со стадионом оборудуют площадку для занятий воркаутом и территорию с тренажерами.

«По периметру футбольного поля в этом году также сделаем заградительные ограждения высотой шесть и восемь метров соответственно. Также сделаем основание под теннисный корт», — сообщил заместитель начальника Управления отраслей социальной сферы Игорь Краевой.

Масштабная переделка «Здоровья» — второй этап реконструкции Кузьминского лесопарка. В планах создать здесь условия не только для прогулок и занятий спортом.

В лесном массиве появится центр «Добрососедства», сцена для выступлений и павильоны для проведения мастер-классов. В порядок приведут и площадку для занятий пляжным волейболом.

Котельники

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