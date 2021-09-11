Стадион «Заря» и скейт-парк в Краснознаменске станут лучше. Жители уже почувствовали разницу

В Краснознаменске идут активные ремонтные работы на спортивном стадионе «Заря». Также в концу подошло благоустройство скейт-парка и приозерной территории. Губернатор Подмосковья прибыл на место, чтобы обсудить с жителями и строителями текущие изменения.

Стадион «Заря»

«Здесь важно детскую школу, когда стадион с подогревом. Очень важны тренеры, качество. Очень важно, чтобы школа работала разных возрастов. Везде, где мы большие деньги вкладываем, нам важно, чтобы здесь жизнь кипела. Для этого тоже нужен подход, мы сделаем форму, я часто это говорю, а содержание за вами», — сказал Воробьев.

Генеральный директор «Жилкомсервис» Антон Ледовской рассказал, что ремонтные работы стартовали на стадионе в начале июля этого года. Сейчас идет уплотнение щебеночного основания и работы по монтажу коллектора подогрева футбольного поля. Ледовский отметил, что все идет по графику. Работы планируют завершить 29 сентября этого года — после поле можно будет использовать круглый год.

«Мы встречались с губернатором два года назад, были выделены средства на ремонт. Из-за пандемии работы приостановили, но сейчас вновь идут полным ходом. Через месяц стартует зимнее первенство Краснознаменска, у нас вся округа играет, мы в ожидании нового стадиона», — рассказал президент Федерации футбола Краснознаменска Андрей Чудаков.

Жители Краснознаменска очень ждут завершения работ. Они также выразили благодарность властям за внимание к стадиону.

«Хотел поблагодарить за этот стадион. У нас футбольный город. Играют и маленькие, и большие. Спасибо, что выделили средства, что у нас будет стадион. Мы его давно ждем. У нас каждый год здесь проходит зимнее первенство. Приезжают люди со всей Московской области и из Москвы», — сказал Максим Иващук.

Работы осуществляются в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Здесь будет полностью заменено покрытие футбольного поля, беговых дорожек, также заменят систему подогрева. Строители проведут косметический ремонт трибун, благоустроят входную группу и вывеску стадиона «Заря».

Скейт-парк и озеро

Кроме того, в городе завершаются работы по благоустройству скейт-парка. Он станет новым место притяжения. Местный житель Александр Гусев рассказал, что с детства жил в Краснознаменске. Все это время он занимался экстремальным спортом — катался на скейте.

«Площадка появилась недавно. Асфальтовое покрытие здесь сначала было не очень, но его достаточно быстро поменяли. Сейчас оно просто отличное. Раньше здесь занимался, тут стояла металлическая старая рампа, небезопасная, трамплины всякие. Но сейчас все здорово поменяли на современные фигуры, менее травмоопасные. По-моему, здорово», — рассказал он.

В преддверии 40-летнего юбилея города, который будут отмечать на следующей неделе, здесь завершают благоустройство территории у озера. Около водоема специалисты наладили водоснабжение и канализацию, провели демонтажные и подготовительные работы, очистили пруды от донных отложений, установили освещение, видеонаблюдение, проезды, поставили тренажеры.

Вблизи береговой зоны установили детскую игровую площадку, недалеко от нее — спортивную площадку. Также восстановили подпорные стенки, обновили ограждения, установили лавочки, урны. Стенка, расположенная у стороны Дома Офицеров, превратилась в деревянный амфитеатр-настил, чтобы сидеть около пруда. Противоположный берег было решено оставить естественным и зеленым. Губернатор Андрей Воробьев оценил результат. Совсем скоро пройдет торжественное открытие.