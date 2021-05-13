Стадион во Власихе реконструируют к осени. Там откроют ФОК и новое поле с трибунами
Стадион на улице Маршала Жукова во Власихе откроют после реконструкции к осени. Здесь обустроят трибуны на 500 мест, беговые дорожки, физкультурный комплекс. На нескольких этажах спортивного центра сделают залы для борьбы, игр в волейбол и баскетбол.
Об этом министр строительного комплекса региона Владимир Локтев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, проверившему строительство.
Нам важно насытить здесь жизнь событиями и мероприятиями
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят сразу три зала: универсальный, тренажерный и для борьбы. На прилегающей территории появятся футбольное поле и четыре беговые дорожки.
Сделают две площадки для общей физической подготовки. На трибунах стадиона смогут разместиться до 500 человек.
«Во Власихе у нас старый стадион, переданный из федеральной собственности. На сегодняшний день мы уже на завершающей стадии его реконструкции», — рассказал Локтев.
По его словам, это будет современный многофункциональный комплекс, в котором жители смогут активно проводить время. По поручению губернатора объект взяли на особый контроль.
Мы ставим себе срок ввода — к сентябрю 2021 года, чтобы в сентябре уже могли сюда прийти жители
В новом ФОК обустроят раздевалки, душевые, помещения для инвентаря, кабинет врача. Прилегающую территорию озеленят. Здесь появятся парковки и подъездные пути.