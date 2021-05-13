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    13 мая 2021, 13:17

    Стадион во Власихе реконструируют к осени. Там откроют ФОК и новое поле с трибунами

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова

    Стадион на улице Маршала Жукова во Власихе откроют после реконструкции к осени. Здесь обустроят трибуны на 500 мест, беговые дорожки, физкультурный комплекс. На нескольких этажах спортивного центра сделают залы для борьбы, игр в волейбол и баскетбол.

    Стадион во Власихе реконструируют к осени. Там откроют ФОК и новое поле с трибунами | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Об этом министр строительного комплекса региона Владимир Локтев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, проверившему строительство.

    Нам важно насытить здесь жизнь событиями и мероприятиями

    Андрей Воробьев.

    В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят сразу три зала: универсальный, тренажерный и для борьбы. На прилегающей территории появятся футбольное поле и четыре беговые дорожки.

    Стадион во Власихе реконструируют к осени. Там откроют ФОК и новое поле с трибунами | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Сделают две площадки для общей физической подготовки. На трибунах стадиона смогут разместиться до 500 человек.

    «Во Власихе у нас старый стадион, переданный из федеральной собственности. На сегодняшний день мы уже на завершающей стадии его реконструкции», — рассказал Локтев.

    По его словам, это будет современный многофункциональный комплекс, в котором жители смогут активно проводить время. По поручению губернатора объект взяли на особый контроль.

    Мы ставим себе срок ввода — к сентябрю 2021 года, чтобы в сентябре уже могли сюда прийти жители

    Владимир Локтев.
    Стадион во Власихе реконструируют к осени. Там откроют ФОК и новое поле с трибунами | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    В новом ФОК обустроят раздевалки, душевые, помещения для инвентаря, кабинет врача. Прилегающую территорию озеленят. Здесь появятся парковки и подъездные пути.