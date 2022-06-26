Стадион во Власихе открыли после реконструкции

Обновленный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для занятия физкультурой открыли в городском округе Власиха. Работы по реконструкции провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Открытие стадиона министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов назвал долгожданным для всех жителей городского округа.

«Здесь будут заниматься юные футболисты из местной спортивной школы, а также все местные жители», — заявил он.

Министр добавил, что сейчас завершаются работы в физкультурно-оздоровительном комплексе, который расположен на стадионе. Его откроют в середине августа. Абаренов отметил, что там появятся условия для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом, большим теннисом, гимнастикой и единоборствами.

Кроме того, в здании комплекса разместят детско-юношескую спортивную школу, в которой сегодня занимаются 700 воспитанников. Благодаря новому помещению численность юных спортсменов увеличат до 1,5 тысячи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством отметил, что главная цель программы по массовому спорту в Подмосковье — сделать спортивные объекты максимально доступными для жителей.

Глава Подмосковья отметил, что до конца этого года в Химках откроется бассейн, в Балашихе появится футбольное поле, а в Мытищах начнет работать спортивная академия.

Кроме того, началась работа по строительству Дворца единоборств в Можайске и ледовых дворцов в Домодедове, Орехово-Зуеве и Волоколамске.