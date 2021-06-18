Стадион во Власихе откроют после реконструкции в сентябре
Во Власихе продолжают обновлять стадион. Ремонтные работы ускорили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершить реконструкцию планируют в сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
Сейчас стадион готов больше чем на 60%, уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
«Продолжается устройство основания под покрытие спортивного ядра, монтаж наружных стен здания физкультурно-оздоровительного комплекса, внутренняя отделка помещений, а также благоустройство территории», — добавил Локтев.
На стадионе расположится ФОК, футбольное поле с беговыми дорожками, трибуны, на которых смогут разместиться 500 зрителей, сектор для общефизической подготовки.
Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 1,613 тысячи квадратных метров. В нем будет универсальный спортивный зал, раздевалки и душевые, медицинский и методический кабинеты. Также в ФОКе построят помещения для сотрудников, обустроят комнаты для тренеров, инвентарные, зал для борьбы, тренажерный зал, административные помещения.