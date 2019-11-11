Стадион в Одинцове открыли после реконструкции. Какие еще спортобъекты обновят в Подмосковье до конца года?

В Одинцове после реконструкции открыли стадион. Он находится в восьмом микрорайоне. Теперь на стадионе искусственное поле, профессиональное освещение и электронное табло. В этом году в Подмосковье после ремонта откроют еще несколько спортплощадок.

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Кроме этого на объекте обновили трибуны, скамейки запасных, беговую дорожку, раздевалки, многофункциональную площадку и зоны для воркаута.

«Мы торжественно открыли после реконструкции стадион на Солнечной улице в восьмом микрорайоне. На стадионе обновились трибуны, скамейки запасных, беговая дорожка, раздевалки, спортивные площадки, — сообщил Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа. — Теперь в восьмом микрорайоне есть современный футбольный стадион, а также две хорошие площадки: ГТО 12 на 13 метров и многофункциональная 15 на 30 метров».

Стадион реконструировали по программе «Спорт Подмосковья». Глава Одинцовского округа отметил, что средства были выделены из бюджетов региона и муниципалитета.

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

«Работы стартовали в июне и завершились в конце октября. Этот стадион — не только важный для города спортивный объект, на котором занимаются как взрослые, так и дети, как профессионалы, так и любители. Еще это место для проведения городских праздников и массовых гуляний — раньше они проходили на старом стадионе, а теперь будут проходить на новом», — добавил Андрей Иванов.

Капитан местной команды «Выборг» 2006 года Артур Гарибян футболом занимается с трех лет и является лучшим бомбардиром клуба.

«Сегодня отличная атмосфера, мне понравилось представление с барабанами — это было очень красиво. Вся команда радостная. Мне очень нравится это обновленное поле, мы давно его ждали. Раньше занимались на Баковке, стадиону там много лет и газон уже в не лучшем состоянии. Это поле — хорошая замена, теперь мы будем тренироваться здесь», — уточнил Артур Гарибян.

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На открытии стадиона провели товарищеский матч по футболу среди воспитанников 2006 года рождения школ Старого Городка и Одинцова. Также для юных участников торжественных мероприятий организовали сдачу норм ГТО, а для людей старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие» прошел мастер-класс на тренажерах для занятий с собственным весом.

В этом году в Подмосковье после реконструкции откроют еще несколько стадионов в Красногорске, Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Ногинске и Кашире.

Футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Красногорске оборудуют искусственным покрытием и подогревом, трибунами на 150 зрителей, беговыми дорожками, площадками для воркаута, зонами для игры в волейбол и баскетбол, раздевалками и душевыми. Также на прилегающей территории оборудованы авто- и велопарковки.

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На стадионе «Знамя труда» в Орехово-Зуеве обновят футбольное поле и зоны разминки. Там появятся места для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту, а также универсальная спортплощадка, трибуна на 2,5 тысячи мест, кассы и камеры хранения для зрителей.

Стадион «Труд» в Ивантеевке получит крышу над головой — трибуны там станут крытыми. Для спортсменов появится специальный сектор для игры в футбол и прыжков в длину. Для волейбола и баскетбола будет мультиспортивная площадка. На территории появится лыжная база.

На центральном стадионе в Одинцове футбольное поле тоже будет с подогревом, для легкоатлетов обновят целый сектор с беговыми дорожками, универсальной спортивной площадкой и сектором для прыжков. Обновят и трибуны на 2,5 тысячи мест с подтрибунными помещениями.

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Искусственное футбольное поле появится и на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Ногинске. Также там обновят беговые дорожки, сектор для прыжков, универсальную спортивную площадку и две крытые кабины для запасных игроков.

Стадион «Спортклуб Кашира» тоже получит новое футбольное поле. Его покрытие станет искусственным. Еще на стадионе поставят шумозащитный экран по периметру, сделают модульные раздевалки, универсальные спортивные площадки и площадки для воркаута, беговые дорожки и капитально отремонтируют трибуны на 1,5 тысячи мест.