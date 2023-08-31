31 августа 2023, 16:09
Стадион в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске реконструируют к октябрю
Реконструкция стадиона ведется в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Там полностью обновят футбольное поле, построят зоны для воркаута и занятий легкой атлетикой, а также универсальную спортивную площадку с трибунами. Объект откроют в октябре.
Специалисты уже обустроили основание будущего футбольного поля и ливневку, а также приступили к укладке геотекстиля и планировке беговых дорожек и спортивных площадок.
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«Перед нами стоит задача — сделать спорт доступным для каждого жителя, проживающего на территории нашего муниципалитета. Запрос на современные спортивные площадки и стадионы есть. Такой поступил и от жителей микрорайона Тимоново», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Вместимость стадиона составит до 300 человек, а общая площадь — более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас строительная готовность объекта достигла 30%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.
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