Подмосковье 31 августа 2023, 16:09 Стадион в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске реконструируют к октябрю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Реконструкция стадиона ведется в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Там полностью обновят футбольное поле, построят зоны для воркаута и занятий легкой атлетикой, а также универсальную спортивную площадку с трибунами. Объект откроют в октябре.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты уже обустроили основание будущего футбольного поля и ливневку, а также приступили к укладке геотекстиля и планировке беговых дорожек и спортивных площадок.

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«Перед нами стоит задача — сделать спорт доступным для каждого жителя, проживающего на территории нашего муниципалитета. Запрос на современные спортивные площадки и стадионы есть. Такой поступил и от жителей микрорайона Тимоново», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Вместимость стадиона составит до 300 человек, а общая площадь — более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас строительная готовность объекта достигла 30%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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