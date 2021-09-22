Стадион в Люберцах отремонтируют к 2024 году

В Люберцах в следующем году начнут реконструировать стадион «Торпедо». Работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ремонт планируют закончить к 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев отметил, что по объекту уже подготовили исходно-разрешительную документацию. Также собраны все необходимые документы для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству.

Локтев уточнил, что в рамках работ на стадионе положат новое современное футбольное поле с искусственным покрытием. Также для всех желающих установят площадку для силовых видов спорта. На стадионе появятся и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Общая площадь объекта равна 48 тысячам квадратных метров.