Стадион в Коломне открыли после капитального ремонта

В микрорайоне Щурово отремонтировали стадион. Там появились качественное футбольное поле, хоккейная коробка, корт и площадка для игр с мячом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Коломны.

Новый спортивный комплекс в микрорайоне Щурово станет местом притяжения молодежи округа. На стадионе обновили футбольное поле, которое раньше доставляло много неудобств.

«До этого здесь было такое поле, на котором играть было невозможно. Старое поле. Мы старались его реанимировать. Постоянно с кем-то договаривались, чтобы нам то грунт привезли, то семян дали траву засеять. Поливочная система вся убитая была. Своими силами очень сложно было создать здесь тренировочную базу надлежащего качества. Сейчас здесь поле — просто сказка», — поделился тренер ФК «Коломна» Виктор Корнеев.

После реконструкции стадион превратился в спортивный комплекс. Теперь там есть современное футбольное поле с искусственным покрытием, многофункциональная хоккейная коробка с резиновым покрытием, многофункциональный корт с сеткой для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

«Новый стадион существенно разгрузит тренировочную базу на „Труде“. На стадионе „Цементник“ будут проводить детско-юношеские матчи ФК „Коломна“, первенства Коломенского городского округа по футболу среди любительских и трудовых коллективов под эгидой Коломенской федерации футбола. Тренироваться здесь будут футболисты нашего клуба: основная команда, вторая команда, ветераны Щурова, а также будет предусмотрено коммерческое время для любителей футбола по расценкам, утвержденным советом депутатов, идентичным стадиону „Труд“», — отметил директор ФК «Коломна» Константин Бэр.

Он добавил, что матчи первенства России ПФЛ и первенства области группы «Б» будут проводить на стадионе «Труд».

Ремонт стадиона стал значимым событием для местных жителей. Он подарил новые возможности для массового спорта.