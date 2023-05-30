Подмосковье 30 мая 2023, 11:30 Стадион «Труд» в Балашихе реконструируют к сентябрю

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Стадион «Труд» на Спортивной улице в Балашихе реконструируют до 1 сентября. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут заниматься общефизической и легкоатлетической подготовкой, а также игровыми видами спорта.

После реконструкции в здании откроют четыре раздевалки и душевые, тренерские комнаты, медицинский и административный блоки, буфет и гардероб, тренажерный и спортивный универсальный зал для занятий по художественной гимнастике и баскетболу. Сейчас там идут работы по внутренней отделке — стяжка полов и прокладка электрики.

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«Площадь спортивного зала составляет порядка тысячи квадратных метров. На данный момент ведутся отделочные работы. Полы заливают песчано-цементной стяжкой. Вся черновая отделка будет готова к 15 июня», — рассказал ведущий инженер компании ООО «Смартстрой» Александр Табак.

Также на стадионе «Труд» появятся поля с искусственным покрытием для футбола и бейсбола. Здесь же будут скамейки с навесами и трибуны на 90 мест.

На сегодняшний день продолжается укладка дренажа на игровом поле. Подстилающие слои спортивного ядра готовы на 90%. Также проложили систему обогрева поля, установили основание для табло и мачты освещения.

«На футбольном поле можно будет проводить городские и областные соревнования. <…> С другой стороны появится тренировочный бейсбольный квадрат, где смогут заниматься дети. На время работ наши бейсболисты арендуют площадку в микрорайоне Северный», — рассказала заведующая стадионом «Труд» Марина Жирова.

Вокруг нового спорткомплекса высадят газоны, кустарники и деревья.

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