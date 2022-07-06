Стадион «Труд» в Балашихе отремонтируют до конца года

Глава Балашихи Сергей Юров поручил ускорить темпы реконструкции стадиона «Труд». Сейчас работы ведутся с опозданием, но завершить их планируют вовремя — к концу этого года.

Подрядчик уже завершил прокладку коммуникаций, скоро начнется монтаж футбольного поля. Готовность проекта составила 28%. По словам Юрова, стадион заработает уже в следующем году.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь будет построен новый оздоровительный комплекс с универсальным залом, раздевалками. Установят новое футбольное поле с подогревом Сергей Юров.

Заместитель директора «Смартстроя» Антон Богарырев добавил, что ускорить темпы планируют за счет увеличения количества рабочих.

«Увеличим количество рабочих на 15 человек, добавим три единицы техники. Есть вопросы к оборудованию в связи с ситуацией, но мы переходим полностью на российское, поэтому проблем быть не должно», — отметил он.

Стадион оборудуют спортивным и тренажерным залами с раздевалками. На поле обустроят систему освещения, электронное табло, кабинки для запасных игроков, местом для резервного судьи. Сборные трибуны смогут разместить 99 человек.

Обновление стадиона проводят по просьбам местных жителей по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Еще 34 спортивных объекта планируют построить в регионе. Об этом ранее рассказал губернатор области Андрей Воробьев.