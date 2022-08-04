Стадион «Труд» в Балашихе откроют после реконструкции в декабре

Глава Балашихи Сергей Юров проконтролировал ход работ на стадионе «Труд». Реконструкция должна быть завершена к концу 2022 года.

«На прошлой встрече давал поручение увеличить число рабочих на площадке и нарастить темпы строительства. Сегодня видим, что уже готово основание поля, значительно продвинулась работа по зданию ФОК. Но для исполнения контракта в срок подрядчику необходимо еще усилиться», — рассказал Сергей Юров после визита на объект.

Стадион является центром футбола в Балашихе, здесь также занимаются баскетболом и художественной гимнастикой. Сейчас ведутся работы по обустройству поля двойного назначения — для футбола и бейсбола. Площадка будет оборудована искусственным покрытием, освещением и подогревом. На стадионе появятся крытые кабины для запасных игроков, место резервного судьи и комментаторская.

В данный момент подготовлено песчаное основание и смонтирована основа под табло.

На стадионе «Труд» также строятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и универсальный спортивный зал. Планируется сохранить существующее здание и провести текущий ремонт.

«На объекте трудятся 47 рабочих. Строительство ведется по графику, на данный момент работа идет над инженерными коммуникациями здания и трубами. К концу августа планируется завершить „коробку“ и приступить к окнам и фасаду», — говорит заместитель директора компании «Смартстрой» Антон Богатырев.

Глава Балашихи подчеркнул, что еженедельные контрольные выезды на объект продолжатся. Задача — закончить строительные работы и сдать объект к декабрю, чтобы здесь начались полноценные занятия.

«Труд» давно ждал реконструкции, стадион был открыт в Балашихе еще в 1928 году. Устаревший объект перестал соответствовать современным требованиям, жители ближайших микрорайонов просили обновить его. Масштабная реконструкция проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».