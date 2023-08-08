Подмосковье 08 августа 2023, 14:59 Стадион «Труд» в Балашихе откроют после реконструкции к сентябрю фото минстроя мо

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Реконструкция стадиона «Труд» завершается в Балашихе. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы проводят в рамках нацпроекта «Демография» за счет бюджетных средств. В ведомстве рассказали, что сейчас на объекте трудятся около 70 рабочих и четыре машины.

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«Завершается устройство фасада здания ФОКа, внутренние электромонтажные и отделочные работы. На стадионе завершены работы по устройству основания футбольного поля, рабочие завершают укладку искусственного газона. На прилегающей территории идет устройство проездов и тротуаров», — добавили в министерстве.

Площадь двухэтажного здания превысила 4,8 тысячи квадратных метров. Там обустроили универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерские и другие помещения.

Стадион был открыт в 1928 году. Провести реконструкцию там просили жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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