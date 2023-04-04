Подмосковье 04 апреля 2023, 16:29 Стадион «Труд» в Балашихе откроют после реконструкции до конца года Главгосстройнадзор МО

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Реконструкция стадиона «Труд» продолжается в Балашихе. Работы завершили на 68%. Открыть объект планируют до конца этого года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, сейчас рабочие монтируют коммуникации и фасад здания.

Стадион был построен в 1928 году. Несколько лет назад он вошел в состав спортшколы «Метеор». На его территории появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс и поле для игры в футбол и баскетбол. На нем установят ограждения, трибуны и кабинку комментатора. Также там обустроят комнату судей, медблок, зону для детей и кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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