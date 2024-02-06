Подмосковье 06 февраля 2024, 12:21 Стадион спорткомплекса «Старт» в Реутове реконструируют в 2025 году ООО «АС-студия»

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Мособлархитектура поддержала проект реконструкции стадиона спорткомплекса «Старт» на улице Новая в Реутове. После ремонта спортивный объект будут использовать для учебно-тренировочных занятий по футболу в «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

«Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Спорткомплекс обретет новый облик к 2025 году. По словам Гордиенко, на реконструированном объекте создадут 70 новых рабочих мест.

«Визуальным акцентом обновленного спортивного объекта станут силуэтные изображения футболистов на глухих торцевых фасадах, выполненные из фрезерованных HPL панелей. Изображения зададут динамику облику, которая характерна функции спорткомплекса», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По проекту максимальная вместимость трибун — тысяча человек, также предусмотрены места для маломобильных групп граждан. На первом этаже обустроят вестибюль с зоной ожидания, кафе, зону флеш-интервью и другие помещения. На втором этаже запроектированы спортзалы, комнаты тренерского состава, зона отдыха, на третьем — гостиница для размещения 50 человек.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, а также проведут комплексное благоустройство с озеленением.

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