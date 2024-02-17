17 февраля 2024, 15:24
Стадион «Спартак» в Серпухове отремонтировали с учетом доступности для инвалидов
Капитальный ремонт стадиона «Спартак» в Серпухове выполнили с учетом доступности для маломобильных групп населения. Объект оснастили лифтами и другим необходимым оборудованием для комфорта инвалидов.
Главный инженер Николай Дорофеев рассказал, что раздевалки оборудованы переговорными устройствами, которые позволяют спортсменам связаться с администратором в случае необходимости. Расширенный проем входной двери душевой обеспечивает легкий доступ на инвалидной коляске.
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«В душевой находится аварийная система связи. Вызов идет также на дежурного администратора, который всегда окажет помощь», — добавил Николай Дорофеев.
Глава Серпуховского городского округа Сергей Никитенко отметил, что на стадионе установлен лифт, тактильная плита, а также предусмотрена парковка для маломобильных лиц.
Капитальный ремонт стадиона выполнен в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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