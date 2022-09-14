Стадион «Спартак» в Серпухове откроют после реконструкции в 2023 году | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 18:21 Поделиться Telegram

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Viber Стадион «Спартак» в Серпухове откроют после реконструкции в 2023 году

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Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершена на 50%. Его планируют открыть в 2023 году, рассказали в Минспорта Подмосковья.

Глава министерства Дмитрий Абаренов сообщил, что сейчас рабочие приступили к укладке футбольного покрытия, монолитным работам на трибунах и благоустройству. Благодаря реконструкции в Серпухове появится современный спортивный объект с всесезонным полем и секторами для легкой атлетики и прыжков в длину. Трибуны смогут вместить до 2500 зрителей.

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«Реконструкция, к которой приступили в 2021 году, позволит полностью обновить спортивный комплекс. Он фактически будет построен заново», — подчеркнул министр.

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Стадион «Спартак» открылся в Серпухове в 1910 году. Впервые его модернизировали к Олимпиаде в 1980-м. Он находится в лесном массиве и является уникальной достопримечательностью.

Ранее Андрей Воробьев посетил новый стадион в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают 25 тысяч человек.

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