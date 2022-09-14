Стадион «Спартак» в Серпухове откроют после реконструкции в 2023 году | 360°

Все новости

Спецоперация

14 сентября 2022, 19:42

ВСУ перебросили части в Запорожье. Но наступление они не начнут

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:40

Суд признал законным внесение поправок в реестр лицензий УК в Пушкинском округе

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 19:26

Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце Лондона

Мир

14 сентября 2022, 19:24

Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:24

Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре

Эксклюзив

14 сентября 2022, 19:17

Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной

Мир

14 сентября 2022, 19:12

Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:08

Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года

Эксклюзив

14 сентября 2022, 19:04

Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал на Украине

Подмосковье

14 сентября 2022, 18:21

Стадион «Спартак» в Серпухове откроют после реконструкции в 2023 году

Читать 360tv в

Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершена на 50%. Его планируют открыть в 2023 году, рассказали в Минспорта Подмосковья.

Глава министерства Дмитрий Абаренов сообщил, что сейчас рабочие приступили к укладке футбольного покрытия, монолитным работам на трибунах и благоустройству. Благодаря реконструкции в Серпухове появится современный спортивный объект с всесезонным полем и секторами для легкой атлетики и прыжков в длину. Трибуны смогут вместить до 2500 зрителей.

Реклама

«Реконструкция, к которой приступили в 2021 году, позволит полностью обновить спортивный комплекс. Он фактически будет построен заново», — подчеркнул министр.

Реклама

Стадион «Спартак» открылся в Серпухове в 1910 году. Впервые его модернизировали к Олимпиаде в 1980-м. Он находится в лесном массиве и является уникальной достопримечательностью.

Ранее Андрей Воробьев посетил новый стадион в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают 25 тысяч человек.

Серпухов

Ремонтные работы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама