Подмосковье 13 января 2023, 17:55 Стадион «Спартак» в Серпухове откроют после реконструкции в 2023 году

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Работы по реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове завершены более чем на 80%. Сейчас на объекте ведут фасадные и отделочные работы, монтируют коммуникации и устанавливают кровлю над трибунами. Завершить ремонт планируют до конца этого года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, строительство стадиона идет согласно графику. После реконструкции он станет современным спортивным объектом. На нем обустроят футбольное поле с подогревом и искусственным покрытием, беговые дорожки, появятся новые мачты освещения и информационное табло, а на трибунах смогут разместиться 2,5 тысячи человек.

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У стадиона появится административный корпус, в котором обустроят помещения для судей, тренеров и инструкторов. Кроме того, на объекте обустроят площадки для подвижных видов спорта и сектор для прыжков в длину. На территории проведут благоустройство и создадут парковку.

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