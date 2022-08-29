Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в 2025 году

В Подмосковье объявили конкурс на реконструкцию большого стадиона «Спартак» в Луховицах. Ожидается, что все работы будут завершены в 2025 году.

«Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона „Спартак“ в городском округе Луховицы», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Конкурс будет проводиться в открытой электронной форме. Сначала необходимо будет разработать всю проектную документацию, потом провести непосредственно работы по реконструкции стадиона. Он располагается в городе Луховицы, на улице Пушкина, дом 12.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.