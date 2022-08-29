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    29 августа 2022, 20:56

    Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в 2025 году

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье объявили конкурс на реконструкцию большого стадиона «Спартак» в Луховицах. Ожидается, что все работы будут завершены в 2025 году.

    Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в 2025 году

    «Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона „Спартак“ в городском округе Луховицы», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

    Конкурс будет проводиться в открытой электронной форме. Сначала необходимо будет разработать всю проектную документацию, потом провести непосредственно работы по реконструкции стадиона. Он располагается в городе Луховицы, на улице Пушкина, дом 12.

    Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.