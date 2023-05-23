Подмосковье 23 мая 2023, 15:04 Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в 2025 году фото минстроя мо

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Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах. Там появятся новые раздевалки, секции и тренажерный зал. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, проектирование стадиона уже завершилось. По проекту там обновят футбольное поле, трибуны и беговые дорожки.

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В подтрибунных помещениях обустроят раздевалки, секции легкой атлетики и футбола, а также тренажерный зал и комнаты для тренеров и инструкторов. Сами трибуны смогут вместить до 1500 зрителей.

На территории также построят новое административное здание, оборудуют беговые дорожки, универсальную спортивную площадку и обновят покрытие футбольного поля. Проект также предусматривает большую парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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