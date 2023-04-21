Подмосковье 21 апреля 2023, 12:11 Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах в 2024 году ООО «Профессионал»

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Стадион «Спартак» общей площадью более 45 тысяч квадратных метров реконструируют в Луховицах. Архитектурно-художественное решение проекта поддержали в Мособлархитектуре.

«Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью порядка 3,9 тысячи квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе: беговых дорожек со специальным покрытием, универсальных площадок для командных видов спорта и многого другого», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Завершить реконструкцию стадиона планируют в 2024 году. В обновленном здании появятся спортивный и тренажерный залы, комнаты инструкторского и тренерского состава, раздевалки, душевые и санузлы, массажные, гардеробные, медблок и другие необходимые помещения.

«Главное украшение здания — динамический рисунок на фасаде, созданный благодаря комбинации перфорированных панелей различного типа», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающую к стадиону территорию также благоустроят: там оборудуют парковку для легковых машин и автобусов, а также установят освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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