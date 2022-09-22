Стадион «Спартак» открыли в Звенигороде | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 21:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стадион «Спартак» открыли в Звенигороде

Читать 360tv в

В День города в Звенигороде открыли легендарный стадион «Спартак». В 1980 году на поле репетировали церемонию открытия московской Олимпиады.

Долгие годы стадион «Спартак» в Звенигороде принимал матчи футбольных первенств, здесь тренировались известные советские легкоатлеты. В 1980 году на поле стадиона репетировали церемонию открытия московской Олимпиады. Позднее историческое место собирались отдать под застройку, но местные жители достопримечательность отстояли.

Реклама

«Наверное, такого количества обращений ни по одному стадиону не было, с просьбой сохранить „Спартак“. Ну и сегодня мы видим, что те усилия, которые предприняты главой Одинцовского округа Андреем Ивановым, нашим губернатором. Сегодня вы видите то, что есть. Я вас всех поздравляю. И надеюсь и уверен, что это не последний спортивный объект в Звенигороде», — обратился к жителям города министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Реклама

На обновленном стадионе появилось новое футбольное поле с трибунами, беговыми дорожками и прыжковой зоной. Для любителей хоккея здесь оборудовали площадку. Перемены коснулись и прилегающих к стадиону территорий. Вдоль набережной уже обустраивается прогулочная зона с освещением и видовыми площадками. По традиции перед открытием важного объекта вокруг территории высадили деревья.

Стадион открыли вместе с легендами российского футбола. Они провели мастер-классы и мини-игры с воспитанниками местных спортивных секций.

«Хотел бы поздравить жителей города, потому что сегодня такое большое событие — День города. Тем более дата такая круглая. Конечно, поздравляю, желаю процветания вашему городу. Уверен, что сегодня мои друзья, легендарные футболисты, подарят всем любителям футбола, вашим жителям огромное удовольствие. Проведем мастер-класс с детьми, сыграем также гала-матч со взрослой командой, ну и потом сделаем автограф-сессию», — сказал на празднике футболист Дмитрий Аленичев.

В честь открытия стадиона состоялся матч между командой звезд футбола и местными жителями. В составе сборной легенд были Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов и другие именитые футболисты.

На стадионе собрались около трех тысяч зрителей. Болельщики поддерживали команды с азартом и напряженным ожиданием развязки. Все как на крупнейших международных матчах. Игра на новом поле завершилась со счетом 5:4 в пользу звездной команды.

0 0 0 0 0 0