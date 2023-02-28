28 февраля 2023, 17:30
Стадион школы № 3 в Балашихе станет открытым для жителей городского округа в свободные часы
Жители Балашихи смогут заниматься спортом на стадионе школы № 3 в Балашихе. Это станет возможным за счет проекта «Открытый стадион». Всего в 2023 году по программе будет открыто 114 школьных стадионов в 47 городских округах.
«Уже весной школа № 3 имени Флерова в Балашихе войдет в проект „Открытый стадион“. Жители муниципалитета смогут пользоваться спортивным ядром школы», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
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Отмечается, что для школьников это будет абсолютно безопасно, так как спортивная площадка ограждена забором, а для жителей организован отдельный вход.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье. По его словам, спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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