Подмосковье 01 сентября 2023, 14:47 Стадион школы № 10 в Реутове открыли после реконструкции

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Новый учебный год в школе № 10 в Реутове начался с обновленным стадионом. Реконструкцию проводили в течение нескольких месяцев. Новый облик получили футбольное поле и беговые дорожки, на территории также установили тренажеры.

Открытию стадиона обрадовались не только ученики школы, но и все жители округа. Многие из них занимаются там вместо похода в тренажерный зал. Больше всех завершения реконструкции ждала школьная команда «Перспектива». Директор Ольга Кондрашова рассказала, что обновленный объект даст возможность еще больше развивать дополнительное образование в школе.

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«Стадион готов на 99%. Один процент оставляем на то, чтобы принять его более тщательно с точки зрения благоустройства прилегающей территории. Качество поля, качество самого оборудования и беговых дорожек — это 100% выстрел. И наша футбольная команда „Перспектива“ абсолютно точно теперь будет пользоваться им в полном объеме», — сказала она.

Стадион стал одним из первых в Реутове, который заработал по губернаторской программе. По ней заниматься спортом у школ могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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