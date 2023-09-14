14 сентября 2023, 09:45
Стадион при школе № 10 открыли в Реутове
Стадион при школе № 10 открыли в Реутове после реконструкции. Он будет работать круглый год для всех жителей города.
Стадион привели в порядок по губернаторской программе. Сейчас по ней работают 426 таких объектов. В день открытия на нем провели футбольный чемпионат среди детских команд, а перед началом спортсмены получили в подарок мячи.
Реклама
Стадион стал вторым в Реутове, который привели в порядок за последние годы. На нем можно сдавать нормы ГТО и заниматься разными видами спорта. На поле уложили искусственное покрытие с мягким зеленым газоном, установили новые ворота и выделили зоны для прыжков в длину и разминок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Школы
Реутов
Реклама
Реклама