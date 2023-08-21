Подмосковье 21 августа 2023, 12:49 Стадион при школе № 10 в Мытищах построят к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство стадиона в мытищинской школе № 10 выходит на финишную прямую. Открыть его планируют к началу учебного года.

При школе построят зону для воркаута и многофункциональную площадку. Там можно будет заниматься бегом на короткие и длинные дистанции, играть в волейбол, баскетбол и футбол.

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Благодаря губернаторской программе «Открытый стадион» доступ для занятий спортом здесь будет открыт во вне учебное время всем желающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям региона для занятий спортом.

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