Подмосковье 13 июля 2023, 08:20 Стадион построят на территории Введенской школы в Одинцове к сентябрю пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Строительство стадиона началось на территории Введенской школы в Одинцове. Все работы по благоустройству должны завершиться к сентябрю.

Сейчас подрядчик делает дренажную систему под основание стадиона и систему водоотведения. Совсем скоро там будут проходить футбольные матчи, спортивные эстафеты и не только. На стадионе оборудуют беговые дорожки, футбольное поле и волейбольную площадку.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На базе школы работают спортивные секции, занимаются две команды по мини-футболу и волейболу. Воспитанники регулярно побеждают на соревнованиях. Директор учебного заведения уверена, с новой площадкой для тренировок спортивных достижений станет еще больше.

«Школьные спортивные команды принимают участие не только в рамках муниципалитета, но выезжают на регион. И являются активными участниками фестивалей ГТО», — поделилась директор Введенской школы № 3 «КвантУм» Оксана Кляпка.

По просьбе родителей на стадионе установят небольшие трибуны. Объект включат в программу «Открытый стадион». Это значит, что во внеурочное время местные жители смогут приходить и заниматься спортом.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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