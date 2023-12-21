Подмосковье 21 декабря 2023, 16:41 Стадион «Орион» в Балашихе откроют после реконструкции в 2024 году Ксения Борцова

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Профессиональное футбольное поле с подогревом, современный оздоровительный комплекс с бассейном и полностью обновленные трибуны. Таким будет стадион «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после окончания капитального ремонта в 2024 году.

Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова

Поле и беговые дорожки перекроют новым покрытием, что позволит футболистам тренироваться в любое время года благодаря системе обогрева и яркому освещению. Трибуны отреставрируют, как и помещения под ними. В спорткомплексе с бассейном отремонтируют чаши, обновят инженерные системы и проведут внутреннюю отделку.

Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова

Все эти работы проводятся в рамках программы «Спорт Подмосковья». Обновленный «Орион» будет отвечать всем требованиям федеральных и региональных соревнований по разным видам спорта. Параллельно в Балашихе ведутся работы по обновлению стадиона «Труд», который откроется в начале следующего года.

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