Стадион «Металлург» благоустроили в Солнечногорске. Теперь там можно принимать международные соревнования

На Солнечногорском стадионе «Металлург» завершили работы по благоустройству. Почти полгода потребовалось, чтобы обновить спортивный объект.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь там можно не только бегать, но и прыгать — в длину, высоту и даже через яму с водой.

Такого в округе раньше не было — легкоатлетам обустроили сразу несколько новых зон для тренировок на улице. Любителям попрыгать будет где разгуляться. Для прыжков в длину появилась площадка с песком, в высоту — со специальной разметкой для разбега. Сделали даже так называемый стиплчез — яму с водой для прыжков.

Источник фото: телеканал «360»

Под ноги спортсменам на всем стадионе постелили 4,5 километра специального покрытия.

«Это покрытие сертифицировано международной ассоциацией легкой атлетики», — отметила Яна Мамай, исполняющий обязанности директора стадиона «Металлург».

Такое новшество позволит проводить на стадионе соревнования международного уровня. Не забыли и о любителях погонять мяч. Футбольное поле теперь гибридное, то есть на 50% состоит из искусственного волокна, а на 50% — из натуральной травы.

Источник фото: телеканал «360»

«Это требовалось для того, чтобы после интенсивных игр оно не изнашивалось», — пояснила Яна Мамай.

А вот баскетболистам теперь придется делить площадку с волейболистами.

Все новшества можно будет опробовать сразу после снятия ограничительных мер. Уличную территорию стадиона откроют для доступа всем желающим.