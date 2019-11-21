Стадион и спортплощадки появятся рядом со строящейся школой во Фрязине

Стадион и спортивные площадки построят рядом с новой школой в городском округе Фрязино. Доступ к объектам получат все жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Одним из главных вопросов на открытой встрече жителей с главой городского округа Фрязино стало строительство новой современной школы в микрорайоне № 4 на месте, где жители привыкли заниматься спортом. Поэтому при проектировании образовательного учреждения особое внимание было уделено расширенному спортивному ядру.

Школу на 825 мест построят во Фрязине в 2021 году Подробнее

Глава Фрязина Константин Бочаров заверил жителей в том, доступ на спортивные объекты будет максимально простым и удобным, с сохранением требований по безопасности работы учреждения.

Новая школа на 825 мест откроется в 2021 году. Согласно проекту, рядом построят стадион с беговыми дорожками, спортивные и детские игровые площадки.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Жители также задали вопросы и высказали свое мнение о планах по благоустройству общественных пространств в центральной части городского округа и о предстоящей застройке территории бывшей воинской части.

Глава Фрязина обозначил свою позицию по этому вопросу: «Те 24 гектара, которые есть на территории воинской части, нужно: часть использовать под объездную дорогу, часть — под высокотехнологичный индустриальный парк». Константин Бочаров подчеркнул, что это его личное мнение и призвал горожан к диалогу.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Администрация наукограда уже разместила на своих ресурсах опрос о будущем 9-го микрорайона. Среди вариантов — индустриальный парк, развлекательный центр, жилье с городской инфраструктурой или собственный вариант жителя.

Местная жительница Антонина Варавчук пришла на встречу, чтобы, как и многие, поинтересоваться вопросом доступности территории спортивной школы «Олимп». «Глава озвучил всем, что на территории все жители могут свободно гулять и заниматься, и взял этот вопрос на контроль. Я также написала еще один вопрос, его, к сожалению, разобрать не успели, но нам было сказано, что мы получим ответы на все написанные нами вопросы», — рассказала Антонина Варавчук.

Планировочная организация участка. Источник фото: администрация городского округа Фрязино

А вот Анастасия Изотова призналась, что постеснялась задать свой вопрос вслух. «Мне было важно послушать. Но свой вопрос я написала на специальной записке, и теперь жду, когда на него ответит администрация в социальных сетях. Хорошо, что предусмотрели такую возможность», — сказала Анастасия Изотова.