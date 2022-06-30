Стадион «Глебовец» открыли после реконструкции в поселке Глебовском

Новое поле имеет систему подогрева, а для легкоатлетов обустроили беговые дорожки. По мнению главы Истры Татьяны Витушевой, такие условия помогут привлечь к занятиям спортом больше людей.

Покрытие с подогревом позволит спортсменам тренироваться даже во время зимних снегопадов. Заместитель главы администрации Истры Мурад Билалов рассказал, что раньше в непогоду футболистам приходилось делить спортивный зал в местной школе. Теперь такой проблемы не будет.

«Единственное спортивное сооружение — спортивный зал в средней образовательной школе. Естественно, для всех желающих времени не хватало, зал был загружен. Сейчас в связи с тем, что есть система подогрева поля, большее количество жителей и детей сможет заниматься футболом», — отметил Билалов.

Стадион обновили по федеральной программе «Наследие чемпионата мира».