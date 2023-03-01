01 марта 2023, 10:05
Стадион «Гидросталь» капитально отремонтируют в Чехове
Капитальный ремонт стадиона «Гидросталь» начался в Чехове в 2023 году. Там демонтировали ограды и трибуны, рассказал председатель совета депутатов Михаил Собакин. На объекте отремонтируют коммуникации, систему освещения и спортивные площадки.
Новый облик получат беговые дорожки, а также площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, хоккея и другие.
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«Запланировано также устройство трибун на 3000 мест, искусственного покрытия и информационного табло», — сказал Собакин.
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Стадион был открыт в 1963 году. За время работы на нем провели тысячи мероприятий, соревнований и тренировок по разным видам спорта.
Работы проводят по госпрограмме «Спорт Подмосковья».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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