Подмосковье 01 марта 2023, 10:05 Стадион «Гидросталь» капитально отремонтируют в Чехове

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Капитальный ремонт стадиона «Гидросталь» начался в Чехове в 2023 году. Там демонтировали ограды и трибуны, рассказал председатель совета депутатов Михаил Собакин. На объекте отремонтируют коммуникации, систему освещения и спортивные площадки.

Новый облик получат беговые дорожки, а также площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, хоккея и другие.

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«Запланировано также устройство трибун на 3000 мест, искусственного покрытия и информационного табло», — сказал Собакин.

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Стадион был открыт в 1963 году. За время работы на нем провели тысячи мероприятий, соревнований и тренировок по разным видам спорта.

Работы проводят по госпрограмме «Спорт Подмосковья».

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