Подмосковье 06 июля 2023, 09:05 Стадион «Дружба» реконструируют в Мытищах к осени

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Спортивные сооружения обновляют в Мытищах. Среди них — стадион «Дружба». Его реконструкция завершится к осени.

Первый этап реконструкции стадиона «Дружба» уже проведен ранее, а второй — завершится в 3-м квартале 2023 года. В планах на 2024 год — капитальный ремонт бассейна «Бригантина». Также продолжается благоустройство площадок для занятий спортом.

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Напомним, в 2022 году в округе открыли пять объектов физической культуры и спорта. В том числе бесплатный каток у Дворца культуры «Яуза», который работал всю зиму.

Сегодня более трех тысяч детей занимаются в спортивных школах Мытищ. Кроме того, жители округа получили возможность заниматься спортом на школьных стадионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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