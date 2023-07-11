Подмосковье 11 июля 2023, 10:24 Стадион «Авиатор» в Домодедове реконструируют к концу июля

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Реконструкция стадиона «Авиатор» идет в Домодедове. Обновленное поле в микрорайоне Авиационном будет соответствовать всем требованиям Российского футбольного союза. Работы завершат к концу июля.

На стадионе уже постелено новое искусственное покрытие. Выполнение работ проконтролировал депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

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«Спорт — это не только голы, очки секунды. Это еще и большая часть воспитательной работы. Воспитания детей связанных с их получением навыков, которые им пригодятся в жизни», — отметил депутат.

Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, благоустраивают парк «Взлет». Здесь можно будет не только погулять, но и отдохнуть на пляже возле пруда. Вячеслав Фетисов пообещал помочь очистить пруд для того, чтобы в нем можно было купаться.

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