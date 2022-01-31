Новый парк откроют на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» в Краснознаменске

Новый парк появится на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» в Краснознаменске. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В рамках реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ в этом году в Краснознаменске на территории бывшего „Детского сада КГБ СССР“ создадим новую комфортную парковую зону, где будет интересно как взрослым, так и детям», — сказал министр.

Общая площадь благоустройства составит порядка 10 гектаров. Жители и гости города смогут проводить время в нескольких зонах для активного и спокойного отдыха. Также в парке оборудуют места для прогулок, детских игр и проведения различных мероприятий.

Согласно проекту, в зеленой части парка сделают дорожки с разными типами покрытий в зависимости от тематики. Центральные аллеи, например, выложат бетонной плиткой, а тропинки в прогулочных зонах — гранитным отсевом и деревянным настилом. Такие покрытия позволяют сохранить растительность.

Для проведения концертов в парке возведут амфитеатр со сценой и подиумом. Рядом появится фудкорт с верандой. Еще в парке предусмотрели спортивную зону, где размесятся воркауты с брусьями, тренажерами и теннисными столами.